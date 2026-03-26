[5.3 プレミアリーグ第35節 マンチェスター・U 3-2 リバプール]プレミアリーグは3日、第35節を各地で行い、マンチェスター・ユナイテッドがリバプールを3-2で破った。2-0でからミス絡みで一時同点に追い付かれる苦戦を演じたが、同カードでは2015-16シーズン以来10年ぶりのダブル(ホーム&アウェー連勝)を達成。さらに3試合を残して今季の5位以内が確定し、来季は3シーズンぶりにUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に出場する