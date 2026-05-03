タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、ティーンモデル時代を振り返った。ティーンファッション誌「ピチレモン」の専属モデルとしてだけでなく、NHK「天才てれびくんワイド」でタレントとしても活躍。ファンレターは月に500通、届いたといい、「あかねが着れば服が売れると言われていた。私はやっぱりカリスマなんだな」と自画自賛した。モデル時代の同期