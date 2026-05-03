横浜市内で開催中の、第4回横浜国際映画祭で3日、「東京彼女presents横浜国際映画祭新人女優オーディション」が行われた。最優秀賞は、高校1年生の酒井希愛（さかい・きい）さん（15）が受賞。審査員の映画監督・成田洋一氏による成田洋一賞と2冠に輝いた。特別審査員を務めた松本まりか（41）は、冒頭であいさつを求められ「私はオーディションに落ち続けてきた女優であります。26年目…最初のオーディションは15歳。落ち続けた私