◇プロ野球セ・リーグ DeNA 12-2 ヤクルト（3日、神宮球場）今季はここまで対DeNA戦を7戦全勝としていたヤクルト。同一カード3戦目は、DeNA打線の猛攻を浴び大敗を喫しました。この日の先発はウォルターズ投手。今季初登板は3回途中7失点と苦しいマウンドとなっており、リベンジのマウンドを迎えます。そんな中、初回は三者凡退の好投。2回には先頭からの連打でピンチを招くも、無失点でしのぎました。しかし3回にはヒットと四球