◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦 王者・井上尚弥-挑戦者・中谷潤人(2日、東京ドーム)試合から一夜明けた3日、中谷潤人選手に判定勝利を飾った井上尚弥選手が会見を行いました。その中で、11ラウンドに井上選手のアッパーで中谷選手が左目を痛めたシーンで感じた意外な気持ちを明かしました。その11ラウンドで両者が接近戦となり、井上選手が隙をつき死角からアッパーを繰り出すと、これが中谷選