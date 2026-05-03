1日午後8時すぎ、栃木・宇都宮市内で、突風で屋根の瓦が飛ばされたり、塀が倒れたりするなどの被害が相次ぎました。気象台はこの突風について、「ダウンバースト」の可能性が高いと発表しました。特に予兆がわかりづらいという“夜の突風”。バンキシャが入手した映像からわかったこととは──。【真相報道バンキシャ！】■「まさかこんなに降るとは」GWに荒天正午すぎ、長崎市では、激しい雨風に立ち止まる人の姿があった。──ご