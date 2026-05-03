【その他の画像・動画等を元記事で観る】ラブライブ︕シリーズの第5作目として、アプリゲーム「Link! Like! ラブライブ︕」などで展開中の『ラブライブ︕蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』が完全新作アニメーション化︕『映画 ラブライブ︕蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が5月8日より全国公開される。この度、挿入歌「ハナ咲けばユメ駆ける」が公開翌日の5月9日より