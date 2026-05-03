A千葉戦で3点シュートを放つ千葉J・富樫。B1史上初となる通算1300本成功をマークした＝船橋市ららアリーナ東京ベイバスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は3日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイなどでレギュラーシーズン最終戦13試合が行われ、東地区は千葉JがA千葉を96―87で下し、42勝18敗の地区2位で終えた。群馬は仙台に延長の末、87―86で競り勝ち、42勝18敗で3位。A東京は北海道に96―97で敗れ、41勝19敗の4位とな