朝日新聞阪神支局が襲撃され、記者２人が殺傷された事件から３９年が経ち、現場となった支局には多くの人が訪れ、祈りを捧げました。 兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局には、小尻知博記者（当時２９）を追悼する祭壇が設けられ、訪れた人たちが静かに手を合わせていました。 １９８７年５月３日、散弾銃を持った男が朝日新聞阪神支局に押し入り、小尻記者を射殺したうえ、同僚にも重傷を負わせました。 事件は未解決のま