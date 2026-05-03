【大人気連載プレイバック】【続きを読む】Ｇ坂本勇人の“前足がめくれる癖”を克服したマル秘ドリル日刊ゲンダイでは多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が浮かび上がる。今回は広島などでプレーした栗原健太、巨人・坂本勇人について綴られた、内田順三氏による「巨人広島名伯楽