ブログや企業サイト、官公庁のお知らせページなど、更新を追いたいのにRSSが用意されていないページは今でも多く存在します。「urlwatch」を使うと、指定したページを定期的に取得して前回との差分を比較し、変更があった時だけ通知を受け取ることが可能です。メールやSlack・Discord・Telegramなどに対応しており、自分専用の更新通知システムを構築できます。urlwatch monitors webpages for you (thp.io)https://thp.io/2008/ur