憲法記念日の5月3日、護憲派の集会で社民党の福島みずほ党首が憲法9条の堅持を訴えた。【映像】福島党首「絶対変えさせない」憲法9条の堅持を訴え福島党首は「皆さん、戦争を止めよう、平和をつくろう、憲法を守ろう、そして憲法を生かそう、そのために力を合わせていこうではありませんか」と切り出した。続けて「高市総理はホルムズ海峡に自衛隊を派兵したかった。トランプ大統領に、法律の範囲内でできることとできないこ