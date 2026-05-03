ボートレース尼崎のGWシリーズ「第58回六甲賞競走」が、4日に開幕する。先月末で締め切られた2026年後期の選手級別。A1ボーダーは6.27だった。その線上で25年前期以来の返り咲きを果たしたのが、柳内敬太（36＝兵庫）。「気を張っていましたから」と振り返る前節・浜名湖（4月25〜30日）では節間5勝を挙げるなどの活躍で優勝戦に進み3着。前検日段階の勝率6.13から大幅に数字を押し上げた。気持ちも新たに臨む地元戦。5班