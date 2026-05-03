「ソフトバンク０−７楽天」（３日、みずほペイペイドーム）楽天が競り勝ち、連敗を６で止めた。白星は４月２３日の日本ハム戦以来、１０日ぶり。０−０の七回、安打２本で１死一、三塁の好機をつくると、太田の左犠飛で１点を先制した。八回１死満塁でも村林の右犠飛で追加点。なおも２死一、三塁で中島の左翼線適時二塁打で３点目を奪った。九回には一挙４点を加えた。先発の早川は丁寧に低めに集める投球で７回３安打無