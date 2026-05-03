2児の母で俳優の小沢真珠（49）が30日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのために作った“キャラ弁”を披露した。【写真】「絵本の世界みたい」手作りの“キャラ弁”を披露した小沢真珠小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました」と報告。「『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」と紹介し、うさぎの「しっぽ」や「足」をかまぼこで再現したり、スナップエンドウの豆を「アオムシ」に見立てた