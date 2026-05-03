◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の松浦慶斗投手が、この日、わずか２球で降板となった山崎伊織投手に代わって急遽マウンドへ。１点は失ったが、緊急登板ながら２回２安打１失点２Ｋとした。この日が実戦復帰となった山崎が先頭・岸本に２球目を投じたところで異変を訴えて降板。２番手で急遽マウンドに上がった松浦は四球や安打で１死一、三塁のピンチをつくり、４番・堂林に中前適