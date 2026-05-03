格闘家の皇治（36）のYouTubeチャンネルが、コミュニティガイドライン違反のため3日までに削除された。チャンネルが表示されず、これまでに公開された動画が見られない状態となっている。【写真】皇治のYouTubeチャンネルが削除「なんでBANなってもたん？」YouTube登録者数は約30万人だった。皇治も自身のXで「ほんでなんでBANなってもたん？」と疑問を呈している。これに対して、「30万登録者が一瞬で飛ぶのデカすぎる…