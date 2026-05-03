【RIZIN】皇治、30万人のYouTubeチャンネルが突然削除 本人も困惑「なんで？」ネットにも疑問の声
格闘家の皇治（36）のYouTubeチャンネルが、コミュニティガイドライン違反のため3日までに削除された。チャンネルが表示されず、これまでに公開された動画が見られない状態となっている。
【写真】皇治のYouTubeチャンネルが削除 「なんでBANなってもたん？」
YouTube登録者数は約30万人だった。皇治も自身のXで「ほんでなんでBANなってもたん？」と疑問を呈している。
これに対して、「30万登録者が一瞬で飛ぶのデカすぎる…」「皇治より酷いやついっぱいいる」「YouTubeBANで話題を作るエンターテイナーの鑑」「皇治より酷いやついっぱいいる」など、多数の声が寄せられている。
皇治は、5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）に参戦予定。約1年ぶりのRIZIN参戦となり、地元・関西で勝利を目指す。
【写真】皇治のYouTubeチャンネルが削除 「なんでBANなってもたん？」
YouTube登録者数は約30万人だった。皇治も自身のXで「ほんでなんでBANなってもたん？」と疑問を呈している。
これに対して、「30万登録者が一瞬で飛ぶのデカすぎる…」「皇治より酷いやついっぱいいる」「YouTubeBANで話題を作るエンターテイナーの鑑」「皇治より酷いやついっぱいいる」など、多数の声が寄せられている。
皇治は、5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）に参戦予定。約1年ぶりのRIZIN参戦となり、地元・関西で勝利を目指す。