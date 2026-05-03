初々しいラウンドガール姿が話題のタレントの細川愛倫（C）産経新聞社タレントの細川愛倫が5月2日、自身のインスタグラムを更新。2日に行われたプロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ含む「THE DAY」でラウンドガールを務めたことを報告した。【写真】なんともキュート！細川がラウンドガールデビューを報告した実際の画像白いタイトなノースリーブのワンピースを身にまとい、公開された3枚のカットと