5月3日午前5時37分、高知地方気象台は落雷と突風に関する高知県気象情報を発表しました。気象台によりますと、黄海にある前線を伴う低気圧が、4日にかけて日本海を東北東へ進み、低気圧からのびる前線が四国地方を通過する見込みで、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、高知県では3日夕方から4日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。気象台では落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨