韓国外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官が2日、イランのアラグチ外相と電話で会談し、最近の中東情勢に対し意見を交換したと外交部が明らかにした。外交部によると、この日の電話会談はイラン側の要請により行われた。アラグチ外相は米国とイランの交渉状況などについてイランの立場を説明し、趙長官は中東地域の安定が世界の安全保障と経済状況に及ぼす影響を考慮し域内平和と安定が速やかに回復することを願うと述べた。また、趙