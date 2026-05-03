「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）広島が中日の４人による小刻みな継投に抑えられ、今季早くも５度目の完封負け。大野にプロ１００勝目を献上した。守りでは七回に手痛い“２つのミス”が発生。拮抗した試合展開が一気に中日へ傾いた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「若い平川と持丸はこの経験を次に生かしてほしい」と今後の飛躍に期待し、注文をつけた。◇◇広島は七回の守りで自ら負の流れを招い