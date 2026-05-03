理由もなく、なんとなく心が空っぽになることがある。大きな失敗をしたわけでもないのに、やる気が出ず、満たされない――そんな感覚に襲われたことはないだろうか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「心がすり減ったときの立て直し方」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤ