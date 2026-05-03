『あかね噺』の連載が「週刊少年ジャンプ」で始まったとき、人気作になるのは難しいのではないかと考えた。理由は題材が、落語の世界だからだ。いや、それまでにも、古谷敏三の『寄席芸人伝』や、雲田はるこの『昭和元禄落語心中』といった、落語の世界を舞台にした、優れた漫画があった。しかし落語は、「週刊少年ジャンプ」のメイン・ターゲットである若者層（現在の読者は若者層だけに収まらないが、やはりメイン・タ&#