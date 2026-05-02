気温が上がり始めると、自然と取り入れたくなるサンダル。軽やかで季節感も出せる一方で、「なんだか浮いて見える」「逆に重たく見える」と感じたことはありませんか？その違和感の正体は“選び方と取り入れ方のズレ”。2026年の初夏は、ただ履き替えるのではなく、“軽さと抜けをどう作るか”が印象を左右します。▲「軽すぎ・重すぎ・やりすぎ」サンダルで起きるありがちな違和感大切なのは“なじみ方”。街で浮かないデザインを