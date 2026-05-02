おしゃれのつもりが“おば見え”。大人世代が見直したい「サンダルの選び方」
気温が上がり始めると、自然と取り入れたくなるサンダル。軽やかで季節感も出せる一方で、「なんだか浮いて見える」「逆に重たく見える」と感じたことはありませんか？その違和感の正体は“選び方と取り入れ方のズレ”。2026年の初夏は、ただ履き替えるのではなく、“軽さと抜けをどう作るか”が印象を左右します。
▲「軽すぎ・重すぎ・やりすぎ」サンダルで起きるありがちな違和感
大切なのは“なじみ方”。街で浮かないデザインを選ぶ
サンダルというと、リゾート感のあるデザインやラフなものを選びがちですが、この時期はまだ“初夏手前”。軽すぎる足元は、コーデの中で浮いて見えやすくなります。
“ボリューム”ではなく“軽く見えるか”。足元の印象を整える
春から初夏にかけては、コーデ全体が軽くなっていくタイミング。その中で足元だけが重く見えると、一気にバランスが崩れます。
ただし、厚底やウェッジがすべてNGというわけではありません。2026春夏はフォルムが洗練されていればボリュームのあるサンダルも取り入れやすい傾向。重要なのは“重さ”ではなく“見え方”です。ラインが美しく整っているか、軽さを感じさせるかどうかで選ぶだけで印象は大きく変わります。
“履くタイミング”が印象を左右する。季節のズレに注意
サンダルはデザインだけでなく、取り入れるタイミングも重要。まだ空気感が春寄りの時期に無理に履くと、どこかちぐはぐな印象に。逆に、いつまでもスニーカーやローファーに頼っていると、コーデ全体が重く見えてしまいます。
今の時期は、足元から少しずつ軽さを足していくのが正解。素材や抜け感で調整しながら、“季節をなじませる”感覚で取り入れることが、自然な着こなしアップデートにつながります。
▲軽さ・抜け・バランス。この３つを整えるだけで“今っぽくなじむ足元”に仕上がる
サンダルは、デザイン・ボリューム・タイミングの３つを意識するだけで見え方が変わります。季節の変わりに向けて少しずつ整えて、自然と今のバランスに合った着こなしへとつなげていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼おしゃれのつもりが“おば見え”。なぜかアカ抜けない「スニーカー」の共通点【2026春】