【大人のための最新オーディオ大全】AV機器はコアなマニアに向けた特別なものではなく映像や音楽を純粋に楽しみたい趣味人のものであるべき。ライフスタイルに沿う上質な製品を選ぶことが成功への近道だ。＊＊＊今やオーディオと言えばサウンドバーを思い浮かべるほど主流に。登場当初は薄型化によって軟弱になってしまったテレビのスピーカーシステムを補う簡易的な製品が多かったが、設置や接続性の簡便さがウケて製品数