【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはほっそりした体型
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、洗練されたスマートなシルエット、街角で起こる一瞬の交差、そして情報を届ける定期刊行物という、3つの言葉を選びました。日常の風景やカタカナ語の響きを脳内で照らし合わせ、正解となる2文字を特定しましょう。
□□んだー
□□ちがい
にゅー□□たー
ヒント：ほっそりとしていて、スマートな体形を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すれ」を入れると、次のようになります。
すれんだー（スレンダー）
すれちがい（すれ違い）
にゅーすれたー（ニュースレター）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、外見の印象、対人関係の機微、そして情報の伝達手段という、関連の薄いジャンルを組み合わせました。「すれ」という響きが、和語の動詞由来の表現からカタカナ語の形容詞や名詞までを柔軟につないでいます。音の構成に意識を向けることで、語彙のネットワークが広がっていく感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、洗練されたスマートなシルエット、街角で起こる一瞬の交差、そして情報を届ける定期刊行物という、3つの言葉を選びました。日常の風景やカタカナ語の響きを脳内で照らし合わせ、正解となる2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んだー
□□ちがい
にゅー□□たー
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正解：すれ正解は「すれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すれ」を入れると、次のようになります。
すれんだー（スレンダー）
すれちがい（すれ違い）
にゅーすれたー（ニュースレター）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、外見の印象、対人関係の機微、そして情報の伝達手段という、関連の薄いジャンルを組み合わせました。「すれ」という響きが、和語の動詞由来の表現からカタカナ語の形容詞や名詞までを柔軟につないでいます。音の構成に意識を向けることで、語彙のネットワークが広がっていく感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)