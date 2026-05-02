モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2026年4月25日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ白いミニワンピ姿を披露した。「夏はファンデやめます」大河内さんは、「夏はファンデやめます」と切り出し、美肩あらわな白ワンピ姿やサングラスショットを投稿した。「もちろん、下地と日焼け止めで肌補正しストレッチ機能のある粉のいらないコンシーラーでクマなどはカバー」とコメントを添えていた。最後は「いつ