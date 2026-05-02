「ダウンタウン」の松本人志（62）が2日、都内で独自の有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の生配信を報道陣に公開した。昨年11月にサービスを開始し、生配信は月1〜2回のペースで実施。この日は「ダウンタウンプラスの構成作家になりたい」と公言するタレントの伊集院光（58）をゲストに招き、伊集院が考案した企画を松本にプレゼンする形でトークを展開した。伊集院が「今までの自分の作品で一番面白いと