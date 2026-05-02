熊本市を拠点に活動する劇団「ゼーロンの会」による演劇「班女」の公演が、熊本市の「三賢堂」で行われました。「班女」は三島由紀夫の戯曲で、愛した男を待って狂気を帯びる花子と花子の美しさに魅せられて自分の元に留めようとする実子、そして、ようやく花子に会いに来る吉雄の3人の物語です。実子は、吉雄を追い払おうとしますが、吉雄は花子に再会します。しかし花子は吉雄を「あなたはちがう」と受け入れません。そし