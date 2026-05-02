ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が1日より、mezzo piano junior(メゾピアノ ジュニア)と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」を開催している。「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」○メゾピアノの限定デジタルプライズなどを贈呈「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」は、「17