甕馬鉄道の牛場駅に停車する化学肥料などの農業物資を輸送す列車。（４月１６日、ドローンから、甕安＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽5月2日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州の甕安（おうあん）県と福泉市馬場坪街道を結ぶ貨物専用鉄道「甕馬（おうば）鉄道」は春の耕作期を迎え、集中指令による輸送業務の一括管理を強みに輸送体制を強化した。農業関連物資は到着次第列車に積み込まれ、積み込みを終えた列