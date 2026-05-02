山梨県では、菜の花が満開となり見ごろを迎えています。【映像】一面に広がる“黄色いじゅうたん”山梨県北杜市では、およそ100万本の菜の花が咲き誇っています。南アルプスや八ヶ岳を背景にしたこちらは、夏に40万本のひまわりが咲く場所として知られていますが、今年初めて菜の花畑が作られました。3月下旬から徐々に開花が始まった菜の花は、天候にも恵まれたことから現在、満開となっています。訪れた人たちは黄色いじゅ