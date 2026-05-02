©️ABCテレビ 畑芽育＆志田未来がW主演を務めるドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜よる10時15分放送）は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語である。 【エラー】まだ間に合う！ここまでのあらすじ振り返り 本作の脚本を手がけたのは“シナリオ界