「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸２４−１９三重」（２日、東大阪市花園ラグビー場）神戸が５連勝で首位に浮上した。開始すぐに敵陣深くに入ると、帝京大出身のフランカー今村陽良が先制トライ。前半２２分に三重の元日本代表ＦＢレメキのトライと北原のゴールで同点に追いつかれるも、神戸はＷＴＢイノケ・ブルアが２連続トライを決めた。後半は両チームとも譲らない展開となり、終盤には５点差を追う三重が逆転を