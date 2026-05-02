タレントの清水ミチコ（66）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ホルムズ海峡をめぐる状況を踏まえた「ホルムズ海峡冬景色」を披露した。【動画】見事な替え歌！清水ミチコ「ホルムズ海峡冬景色」披露「津軽海峡・冬景色」の替え歌で、冒頭から「UAE発の運搬船浮遊したままアラブの海域荒れ模様」と始まり「石油運ぶ船の群れは誰も無口でトランプだけにキレている」と続けていき、観客から大きな声援が送られた