清水ミチコ「ホルムズ海峡冬景色」動画公開 見事な替え歌に反響相次ぐ「芸とはこういうもの」「スカッとした」「天才！」
タレントの清水ミチコ（66）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ホルムズ海峡をめぐる状況を踏まえた「ホルムズ海峡冬景色」を披露した。
【動画】見事な替え歌！清水ミチコ「ホルムズ海峡冬景色」披露
「津軽海峡・冬景色」の替え歌で、冒頭から「UAE発の運搬船 浮遊したまま アラブの海域 荒れ模様」と始まり「石油運ぶ 船の群れは誰も無口で トランプだけにキレている」と続けていき、観客から大きな声援が送られた。
この投稿に，ファンからは「芸とはこういうもの」「スカッとした」「天才！最高です」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】見事な替え歌！清水ミチコ「ホルムズ海峡冬景色」披露
「津軽海峡・冬景色」の替え歌で、冒頭から「UAE発の運搬船 浮遊したまま アラブの海域 荒れ模様」と始まり「石油運ぶ 船の群れは誰も無口で トランプだけにキレている」と続けていき、観客から大きな声援が送られた。
この投稿に，ファンからは「芸とはこういうもの」「スカッとした」「天才！最高です」などといった感想が相次いで寄せられている。