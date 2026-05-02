ケンエレファントが運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」は、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第3弾である「ブラック・ジャック」と「ピノコ」の販売を開始した。＞＞＞ブラック・ジャックとピノコをチェック！（写真13点）『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場