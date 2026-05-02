『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』第3弾はブラック・ジャックとピノコ
ケンエレファントが運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」は、『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』の第3弾である「ブラック・ジャック」と「ピノコ」の販売を開始した。
＞＞＞ブラック・ジャックとピノコをチェック！（写真13点）
『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズ。
手塚治虫氏が描いた特徴的で優美な曲線を、自社工房「中空工房」で培ったソフビ制作技術と職人の手作業による塗装で再現し、まるで作品から飛び出してきたかのような仕上がりを実現。作品を読んでいる方だけが知っている、有名キャラクター達の別の顔を発信し、今再び作品を読んでいただくことを目的としている。
第3弾となる今回は、名作『ブラック・ジャック』より、主人公の天才外科医ブラック・ジャックと、その助手ピノコがソフビフィギュアとして登場。
購入した方全員に、特製トレーディングカードが1枚付属する。
さらに、ケンエレファント公式オンラインストアにて「ブラック・ジャック」と「ピノコ」の両方を購入した方には、数量限定で特製アクリル台座がプレゼントされる。
パッケージはコミック誌をイメージしたデザインで、ボール紙をベースに、手塚治虫作品から抜粋したコマを「オペークインキ（ホワイト）」で全面に印刷している。
また、タイトルは箔押し（黒箔）で、シール部分には蛍光色シール（ルミノ）を起用、天面には手塚ファンおなじみの「ヒョウタンツギ」を空押し加工とこだわりのパッケージとなっている。
（C）Tezuka Productions
＞＞＞ブラック・ジャックとピノコをチェック！（写真13点）
『手塚治虫キャラクターズ Sofvi Collection』は、手塚プロダクション監修のもと、原作漫画のシーンを立体化。これまでに「アトム大使」や「火の鳥：チロル」などが登場し、シリーズを通してキャラクターの魅力を立体で楽しめる好評なソフビシリーズ。
第3弾となる今回は、名作『ブラック・ジャック』より、主人公の天才外科医ブラック・ジャックと、その助手ピノコがソフビフィギュアとして登場。
購入した方全員に、特製トレーディングカードが1枚付属する。
さらに、ケンエレファント公式オンラインストアにて「ブラック・ジャック」と「ピノコ」の両方を購入した方には、数量限定で特製アクリル台座がプレゼントされる。
パッケージはコミック誌をイメージしたデザインで、ボール紙をベースに、手塚治虫作品から抜粋したコマを「オペークインキ（ホワイト）」で全面に印刷している。
また、タイトルは箔押し（黒箔）で、シール部分には蛍光色シール（ルミノ）を起用、天面には手塚ファンおなじみの「ヒョウタンツギ」を空押し加工とこだわりのパッケージとなっている。
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