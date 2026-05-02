３日のフレンドシップデーを前にアメリカ軍岩国基地ではリハーサルが行われました。５月３日はアメリカ軍岩国基地を一般に開放するフレンドシップデーが開かれます。リハーサルは「ファミリーデー」として基地関係者やその家族のほか障害がある人も招かれ航空機の地上展示や航空ショーを楽しんでいました。（訪れた人は）「めちゃくちゃ最高なパフォーマンスが見られてうれしい」