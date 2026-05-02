俳優・高橋一生（４５）が２日、都内で主演映画「ラプソディ・ラプソディ」の公開記念舞台あいさつに俳優・呉城久美（３９）、芹沢興人（４５）、利重剛監督（６３）と登壇した。横浜を舞台に、思いもよらぬ結婚をきっかけに主人公・幹夫の人生が一変する物語。内容にちなみ自身の人生がガラッと変わった経験を問われ、利重監督が「子どもが生まれたことをきっかけに大きく変わった。目の前にいる子どもを喜ばせようとしていろ