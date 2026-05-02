お笑いコンビ『カベポスター』の浜田順平さんが5月1日、自身の公式Xを更新。結婚を発表しました。 【写真を見る】【 カベポスター・浜田順平 】結婚を報告「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」浜田さんは「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と投稿。お相手については「なおお相手はオダウエダの植田ではございません。」と、ユーモアを交えて綴ってい