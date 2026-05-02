歌手の山本リンダが、5歳年上で元大学教授の夫との仲睦まじい2ショットを公開。夫婦生活について語った。【映像】元大学教授の夫山本は、5月1日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年で結婚25年目を迎える夫・稲葉光彦氏との生活が話題となった。黒柳が「たまには夫婦喧嘩とかなさるの？」と尋ねると、山本は「そうですね。私はあの喧嘩が自分あんまり好きじゃなくて。だから、できるだけ喧嘩にならないように