子どもの成長とともに関わる機会が増えるPTA活動。しかしその一方で、家庭の事情との両立に悩む声も少なくありません。とくに未就学児を抱える家庭にとっては、参加のハードルが一気に高くなることもあるでしょう。『PTA活動中は下の子を連れてこないでと言われた。2歳の子がいるからムリ。来年ならできると言ったのに、みんな預けているから免除できないと言われた』「みんな工夫しながらやっているから」と言われたそう。工夫と