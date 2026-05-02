女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した。2人は77年に結婚。1男3女と4人の子供に恵まれた。長男の中村俊太（48）は元俳優、三女の中村里砂（36）はモデル。中村は24年5月放送のフジテレビ系「ボクらの時代」で五十嵐さんとの出会いについて語っている。番組では榊原郁恵と小川菜摘と対談。中村は「オレ、デビュー23歳だよ。大学（慶大経済学部）卒業して、デ