2026年5月2日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武アーバンパークラインの旅。旅人は、なぎら健壱。東武アーバンパークライン埼玉県の大宮駅から千葉県の船橋駅までを結ぶ、全長62.7キロ、全35駅を結ぶ路線です。2014年4月、東武野田線に東武アーバンパークラインの愛称がつけられました。通勤・通学に多く利用されるほか、沿線には埼玉県営の大宮公園や、野球場、サッカー場などの施設が充実しています。今週の旅人：なぎら健壱195