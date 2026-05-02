トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間1日、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。第2打席で6号ソロ、第3打席で7号2ランと2打席連発した。2対2の同点に追い付かれた直後の4回表、岡本が先頭打者として第2打席に立つと、カウント3-1から先発ウッズリチャードソンの外角スライダーを強振。打球速度104.8マイル（約168.7キロ）、飛距離390フィート（約119メートル）の一発を左翼スタンドに突き刺し