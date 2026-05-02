◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト16-5DeNA(1日、神宮球場)6打数5安打1打点でサイクルヒットを達成した丸山和郁選手が喜びを語りました。丸山選手はこの日「1番・ライト」でスタメン出場し、第1打席はレフトファウルフライに倒れるも、第2打席でシングルヒット、第3打席でスリーベース、第4打席でソロホームランを放ちます。サイクルヒットまで残りツーベースとすると7回、レフト前へ落とし記録達成としました。試合後丸山選手は「ベ