最近、雑貨屋さんや100円ショップなどでもよく見かけるセンサーライト。シリコーン素材でできていて、軽くポンッと叩くだけで点灯する操作性の良さと、可愛いデザインで大人気ですよね。筆者も今までいくつか見てきたのですが、その中でも思わずきゅんっとしてしまった悶絶級の商品を発見！さっそくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：センサーライト（アヒル）価格：￥550（税込）必要電池：単4形乾電池×3本